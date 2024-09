Ordine su Zirkzee: "Un gol in 8 partite. Sarà più ricco allo United, ma il trasferimento in una squadra sbagliata gli costerà uno stop nella carriera"

Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha pubblicato questo post su Instagram per commentare l'inizio di stagione del Manchester United ed in particolare di Joshua Zirkzee, attaccante olandese che in estate era stato cercato a lungo anche dal Milan: "Il Manchester United è uno strazio continuo: sconfitto a domicilio dal Tottenham 3-0.

Il famoso Zirkzee sostituito all’intervallo: 1 gol in 8 partite tutto compreso. Sarà più ricco ma il trasferimento in una squadra sbagliata gli costerà uno stop nella carriera".