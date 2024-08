Ordine sul Milan: "Le spese sopportate fin qui al netto delle entrate superano i 90 milioni"

Dalle colonne del Corriere dello Sport, Franco Ordine ha parlato del Milan: "I tecnici e i calciatori passano, il club resta. E il club deve avere una visione. La stessa visione che ha consentito al Milan di far arrivare, tra la stagione passata e quella appena cominciata, ben 14 nuovi giocatori, una sorta di rifondazione rispetto a quella precedente che portò la firma di Boban prima e poi di Maldini. Non solo.

Anche dal punto di vista finanziario c’è da prendere atto della realtà milanista che è esattamente il contrario della narrazione precedente. La presenza di Theo e Maignan è un fatto, i due rinnovi sono in corso di trattativa, e le spese sopportate fin qui al netto delle entrate superano i 90 milioni. Tutti argomenti che non contano più da ieri notte perché restano le due sberle sul viso del Toro e la sconfitta evitata, come l’anno scorso, da una stoccata di Okafor".