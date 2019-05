Ordine: "Terza rivoluzione al Milan in due anni, si ricomincia da sottozero"

Franco Ordine ha commentato ai microfoni di Radio 24 la rivoluzione in procinto di avvenire in casa rossonera: "Il Milan ricomincia da sottozero, vengono buttati via i 18 mesi di Gattuso e il lavoro di Leonardo. Siamo alla terza rivoluzione in due anni. Quando c'era Berlusconi la linea di comando era Berlusconi-Galliani-Braida-Ramaccioni, è stato così per 30 anni. Oggi, invece, si cambia ancora tutto dopo pochi mesi".