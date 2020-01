Ordine: "Vedrei bene Paquetà trequartista in un 4-2-3-1"

Franco Ordine, giornalista de il Giornale, ha parlato ai microfoni di Milan TV di Lucas Paquetà: "Paquetà è un giocatore che, dal punto di vista delle caratteristiche, può dialogare con Ibrahimovic. In un ipotetico 4-2-3-1, penso ci sia bisogno del brasiliano come trequartista, piuttosto che Bonaventura. A Paquetà va restituita, oltre che la dignità del ruolo di titolare, anche un po' di sicurezza, che ha un po' perso con le esclusioni più recenti. Non so come si sia presentato Kessie al ritorno dalle vacanza, ma tra l'ivoriano e il Krunic di ieri non c'è paragone".