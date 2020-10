Orgoglio, allenatore e Ibra: ecco la ricetta vincente del Milan

"Milan sei da Scudetto?". Se lo chiede La Gazzetta dello Sport alla luce del rendimento offerto dalla squadra rossonera in questo inizio di stagione. "Nessuno come Pioli dopo il lockdown", scrive la rosea: “Orgoglio, tecnico e Ibra: ricetta vincente”. Il Milan vola, questo non si può più negare: i rossoneri arrivano da 20 risultati utili consecutivi e guidano la classifica. Il Milan non vinceva le prime quattro partite di campionato dal 1995-96 ed è da solo in testa per la prima volta dalla stagione 2011-2012.