Origi: "Adoro l'idea di poter parlare più lingue e di vivere culture diverse"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Intervistato ieri dai microfoni di Milan TV, il nuovo attaccante rossonero, Divock Origi, ha parlato così dell'inizio della sua nuova avventura in Italia: "A 15 anni mi sono trasferito in Francia dal Belgio, non parlavo francese e dovetti adattarmi per la prima volta. Volevo imparare il prima possibile e qui sarà lo stesso. Adoro l'idea di poter parlare più lingue e di vivere culture diverse. Al 100% cercherò di conoscere il calcio italiano, la cultura. Cercherò di sfruttare al meglio il mio tempo qui e sono sicuro che crescerò come uomo, dando il meglio di me.