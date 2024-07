Origi e Ballo presenti al raduno... ma nel Milan Futuro. La conferma di Ibra

vedi letture

Tra pochi minuti, alle ore 17, prenderà il via il primo allenamento della stagione rossonero 2024/2025. Sarà la prima sessione con Paulo Fonseca e il suo staff a comandare le operazioni, con una rosa che è ridotta per via dei tanti giocatori in vacanza o ancora impegnati agli Europei. Ci saranno però anche diversi esuberi, in procinto di essere ceduti. Tra questi anche Divock Origi e Fodé Ballo-Touré: i due calciatori saranno a Milanello ma non si alleneranno col gruppo prima squadra, bensì con quello di Milan Futuro. Lo ha confermato oggi Zlatan Ibrahimovic.

Le parole di Ibra in conferenza stampa su Origi e Ballo-Touré: "Origi e Ballo-Touré sono convocati, ma nel Milan Futuro. Non fanno parte del progetto della Prima Squadra".

PORTIERI: Nava, Raveyre, Sportiello, Torriani.

DIFENSORI: Calabria, Florenzi, Gabbia, Jiménez, Kalulu, Simić, Terracciano, Thiaw, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Adli, Bennacer, Loftus-Cheek, Pobega, Saelemaekers.

ATTACCANTI: Chukwueze, Colombo, Liberali, Maldini, Nasti, Romero, Traorè