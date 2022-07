Origi e l'incontro con Pioli: "Abbiamo parlato, ci aspettiamo molto da questo percorso. Percepisco grande unione"

MilanNews.it

© foto di Antonio Vitiello

Intervenuto in conferenza in occasione della presentazione in rossonero, Divock Origi ha parlato così dell'incontro con Stefano Pioli: "Ho gradito la bella accoglienza che ho avuto. Si sente la grande coesione che c'è nel gruppo. Ho parlato con Pioli, posso dire che abbiamo un grande entusiasmo di iniziare questo percorso insieme. Ci aspettiamo molto da questo percorso. Qui al Milan si percepisce la grande unione che c'è, il mister ha fatto un grande lavoro. Farò il possibile per assorbire il prima possibile questo spirito".