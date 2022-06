Origi, per i tifosi il suo gol al Barcellona è il migliore di sempre della storia del Liverpool

In occasione dei suoi 130 anni di storia, il Liverpool ha scelto i 130 gol migliori di sempre, chiaramente a tinte Reds, selezionati in base a qualità dell'azione e dei gesti tecnici ma anche per l'importanza, il significato della rete in questione. E al primo posto in questa speciale classifica c'è un gol di Divock Origi. Anzi, IL gol di Divock Origi: quello sul calcio d'angolo battuto rapidamente da Alexander-Arnold nella semifinale contro il Barcellona nel 2019.

The winner has been revealed



Throughout June, we’ve counted down our 130 greatest goals as part of celebrations for the club’s 130th anniversary!



Here’s the top 1️⃣0️⃣ as chosen by you… pic.twitter.com/yGc5FN7Yn2