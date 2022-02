Orlando: "La velocità di Leao può creare problemi all'Inter"

Angelo Orlando, ex giocatore dell'Inter, ha parlato così del derby di sabato ai microfoni di tuttomercatoweb.com: "Sono fiducioso in chiave nerazzurra, la partita conta, il Milan vorrà vincere per avvicinarsi, dunque occorre stare attenti. Ci sono da valutare tanti aspetti: quanto inciderà la sosta visto che vari giocatori sono stati impegnati con le nazionali e quanti calciatori verranno effettivamente recuperati. E' una partita come sempre particolare però sono convinto che l'Inter possa come sempre dire la sua, sta giocando bene, è in un ottimo momento"

Se l'Inter vince va in fuga?

"Prende bel vantaggio e sarebbe una prova di forza nei confronti di tutti. Ripeto, occorre stare attenti perchè Milan farà di tutto per vincere e migliorare la sua classifica".

Cosa teme del Milan?

"Innanzitutto occorre vedere se Ibra recupera ma Leao è il giocatore che può creare più problemi: è veloce, ha qualità, ha colpi. Basta un contropiede e una difesa non messa bene con le marcature preventive e nell'uno contro uno il portoghese può dare molto fastidio".

L'Inter però ha più soluzioni..

"Sì, ha più giocatori decisivi sicuramente. Ci sono tanti elementi di qualità. Inzaghi insomma ha più frecce al proprio arco".