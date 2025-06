Orlando: "Mi sorprende l'idea di fare un centrocampo di palleggiatori, non è da Allegri"

A intervenire in diretta nel pomeriggio di TMW Radio, durante Maracanà, è stato Massimo Orlando, ex calciatore.

Inter, come vede Pio Esposito? Va bene il quartetto in attacco con Bonny, Thuram e Lautaro?

"Sì, che una coppia intoccabile e poi gli altri due giovani, Bonny ha dimostrato a Parma di essere un'ottima riserva. Pio Esposito è un ottimo giocatore, ce l'hai in casa e lo tieni, inutile mandarlo in giro".

Pio Esposito lo vede anche in Nazionale?

"E' veramente forte, non gli manca nulla. E' intelligente nei movimenti, è forte fisicamente, davanti alla porta non trema. Ha il gol nel sangue, mi sembra uno predisposto a diventare molto forte. Ha fatto la sua gavetta e avrà le sue chance all'Inter. Lautaro e Thuram sono sì intoccabili ma avrà le sue opportunità".

Tudor, un ko che dovrebbe far riflettere la Juve?

"La Juve deve comprare tanto e bene se vuole tornare competitiva. Sembra una squadra normale, difficile tornare al ciclo dei nove scudetti, ma non si deve più sbagliare, soprattutto sul mercato. Tudor avrà i suoi difetti ma intanto diamogli una squadra all'altezza".

Milan, chi vede come attaccante? E' spuntato anche Gyokeres:

"Gimenez ha fatto male, mi è sembrato appesantito e in grande difficoltà ma è anche arrivato nel momento in cui il Milan stava calando. Si può lavorare su di lui, il problema non è davanti. Mi sorprende l'idea di fare un centrocampo di palleggiatori, non è da Allegri. Forse ha cambiato idea. Vuole far giocare la squadra in un altro modo, un Allegri che vuole imporre il gioco".

Napoli, chi arriverà davanti come altra punta?

"Se non arriva Nunez vedo Lucca, ma ora il tifoso si aspetta di più e Lucca non riscalda molto".