Orrico sulla lotta Scudetto: "C'è una parte onirica che incide sui risultati"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di TMW, l'ex allenatore Corrado Orrico ha parlato così della lotta Scudetto: "Le tre davanti hanno beneficiato della Juventus. Non fosse andato via Cristiano Ronaldo in quel modo, a stagione iniziata, avrebbero rivinto i bianconeri del solito Allegri. La sua partenza ha tolto alla squadra 20/25 gol ma ha pure dato un colpo importante a livello psicologico che nel girone d'andata è stato evidente. Ora vediamo chi avrà più cattiveria ma ripeto, se gioca a ritmi alti fino alla fine vince l'Inter".

Come si spiega questi continui ribaltoni nei giudizi in vetta?

"Il calcio è questo. C'è una componente logica, razionale, che incide il 60/70%. E senza quella non vai avanti. Ma è anche uno sport più complicato di questo, c'è una parte onirica che incide sui risultati finali".