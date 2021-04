Orsato selezionato per l'Europeo, la lista completa degli arbitri: c'è anche un argentino

Il Comitato Arbitrale UEFA ha nominato i 18 arbitri che, insieme alle loro squadre di assistenti, si occuperanno delle 51 partite di UEFA EURO 2020. Ecco l'elenco completo degli arbitri che sono stati selezionati (in ordine alfabetico):

Felix Brych (Germania)

Cüneyt Çakır (Turchia)

Carlos Del Cerro Grande (Spagna)

Andreas Ekberg (Svezia)

Orel Grinfeeld (Israele)

Ovidiu Alin Hategan (Romania)

Sergei Karasev (Russia)

Istvan Kovacs (Romania)

Bjorn Kuipers (Paesi Bassi)

Danny Makkelie (Paesi Bassi)

Antonio Miguel Mateu Lahoz (Spagna)

Michael Oliver (Inghilterra)

Daniele Orsato (Italia)

Artur Manuel Ribeiro Soares Dias (Portogallo)

Daniel Siebert (Germania)

Anthony Taylor (Inghilterra)

Clément Turpin (Francia)

Slavko Vinčić (Slovenia).

Inoltre, come parte di un programma di scambio nell'ambito dell'accordo di cooperazione tra la UEFA e la Confederazione calcistica sudamericana CONMEBOL, per la prima volta in assoluto un arbitro sudamericano si unirà al gruppo arbitrale europeo e un europeo si recherà in Sud America. L'arbitro argentino Fernando Rapallini e i suoi assistenti si uniranno agli arbitri europei selezionati per EURO 2020, mentre una squadra arbitrale spagnola guidata da Jesús Gil Manzano farà parte degli arbitri CONMEBOL selezionati per la Copa América 2021 in Argentina e Colombia.

