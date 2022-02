Orsi sulla Lazio: "Ha subìto il Milan e non è mai stata in partita"

Nando Orsi analizza il grave ko della Lazio di ieri sera contro il Milan. "Di fronte ad un 4-0 netto c'è da aggiungere poco, se non che è stata una Lazio troppo brutta per essere vera - dice a Tuttomercatoweb.com - forse la formazione biancoceleste si era illusa di aver trovato la quadra dopo la vittoria con la Fiorentina e invece affrontando il Milan ha subìto e non è mai stata in partita".