Ospite speciale a Casa Milan: presente Rijkaard, che domani sarà a San Siro per Milan-Napoli

Momento amarcord oggi a Casa Milan. Ha infatti fatto visita alla sede di via Aldo Rossi del Diavolo lo storico numero 8 rossonero Frank Rijkaard, insieme alla moglie ed ai due figli. L'ex centrocampista olandese si è mostrato sorridente ed è stato accolto dai dirigenti del Milan, in maniera particolare dal suo ex compagno Daniele Massaro.

Rijkaard ha visitato per la prima volta Casa Milan ed il suo museo, facendo posare i suoi figli con la sua storica maglia numero 8. Successivamente l'olandese è tornato in albergo, ma non lascerà Milano e l'Italia prima di mercoledì perché domani sarà presente a San Siro per la sfida che vedrà il Milan affrontare il Napoli capolista, in una partita che ricorda molto quelle dei suoi periodi in rossonero.