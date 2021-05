OTD - 23/05/1968, Milan-Amburgo 2-0: i rossoneri vincono la prima Coppa delle Coppe della loro storia

Guardando ad anniversari e ricorrenze del 23 maggio nella storia rossonera, 53 anni fa il Milan vinceva la sua prima coppa delle coppe. I rossoneri di Rocco, in particolare, ottenero una grandissima vittoria grazie alla doppietta dello svedese Kurt Hamrin. I rossoneri batterono l'Amburgo, una squadra molto insidiosa in quegli anni.

#OnThisDay in 1968, Hamrin hammered Hamburg to seal our first European Cup Winners’ Cup



La doppietta di Hamrin ci regala la prima Coppa dell Coppe della nostra storia #SempreMilan pic.twitter.com/jmLRScBuuu