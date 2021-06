OTD - Cagliari-Milan 2-1: l'ultima presenza in rossonero di Radice

Guardando a anniversari e ricorrenze esattamente 56 anni fa, in un Cagliari-Milan, si registrava l'ultima apparizione di un grande ex rossonero. Nella sfida con i sardi, infatti, Gigi Radice registrava l'ultima delle sue 95 presenze in rossonero in cui segnò 1 gol e vinse 3 Scudetti (1956-57, 1958-59, 1961-62), 1 Coppa Latina (1956), 1 Coppa dei Campioni (1963).