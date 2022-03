OTD - Milan, 16 anni fa il successo sul 4-1 con il Bayern Monaco in Champions League

Guardando ad anniversari e ricorrenze della storia rossonera si può segnalare una grande partita avvenuta esattamente 16 anni fa. Il Milan, a San Siro, ottenne un grande successo sul Bayern Monaco vincendo 4-1 grazie alle reti di Inzaghi, Shevchenko e Kaka. Questa vittoria permise ai rossoneri di accedere ai quarti della Champions League

On this day in 2006...



4⃣ Goals from Inzaghi (2), @jksheva7 and @KAKA gave #ACMilan a 4-1 win over Bayern Munich to reach the quarter-finals of the #UCL ✅pic.twitter.com/LSKBdIRWfG