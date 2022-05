Pacchioni: "Corsa scudetto? Per il Milan la vittoria contro la Fiorentina è stata molto importante"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Paolo Pacchioni, giornalista, è intervenuto a SkySport e sulla lotta Scudetto ha dichiarato: "I due punti, che in realtà sono tre in virtù dello scontro diretto, pesano tanto. E' vero che questo è un campionato in cui spesso le previsioni sono state smentite, ma la vittoria contro la Fiorentina è stata davvero importante. La trasferta di Verona va presa con le pinze, forse è l'ultima partita difficile per i rossoneri. E' vero che Sassuolo e Atalanta sono più forti, ma bisogna tener conto del momento che le squadre stanno attraversando e anche quanto devono chiedere ancora al campionato. Vedo più difficile la trasferta dell'Inter a Cagliari rispetto a quella del Milan a Verona".