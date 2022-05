Pacchioni: "Il Milan non è la squadra più forte ma sicuramente la più brava"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giornalista di RTL Paolo Pacchioni è intervenuto nel pomeriggio di mercoledì a Sky Sport 24 e si è espresso così sul Milan e sul suo allenatore: "Leao e Theo hanno quel guizzo e la frizzantezza capaci di far decollare la squadra . Ma i grandi meriti vanno a Pioli perché il Milan, pur non essendo la squadra più forte, al momento è la più brava. Per me Inter, Napoli e Juve avevano una rosa migliore".