Padovan: "Calhanoglu regista? Avrei scelto Bennacer"

Giancarlo Padovan, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato del calciomercato rossonero e della scelta di utilizzare Calhanoglu in regia: "E' un mercato non completo, il voto è interlocutorio, è un 6. Ci sono stati tanti nomi, sono stati presi giocatori che dobbiamo ancora scoprire. Calhanoglu regista? Non mi convince molto in quel ruolo, avrei scelto Bennacer, anche se per Giampaolo è fondamentale che i calciatori conoscano ritmo, spazio e tempo. Mi sembra un azzardo mettere Calhanoglu lì ma mi auguro per i milanisti che abbia ragione il tecnico".