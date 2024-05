Padovan: "Fonseca è triste come il fado. Per prendere un allenatore così ci vuole parecchia incompetenza"

Salutato e ringraziato come si deve mister Pioli nella giornata di ieri, il Milan può pensare al futuro. Futuro che, salvo sorprese, ha il nome ed il cognome di Paulo Fonseca. Giancarlo Padovan, in diretta su Sky Sport 24, commenta così la possibile scelta per la panchina del Milan.

“Scelta giusta? No in senso assoluto, ha fatto male in una Roma dimessa, non ha fatto né risultati e né ha entusiasmato col gioco. In Francia non è arrivato neanche alla qualificazione Champions diretta, deve fare gli spareggi. Avesse vinto il campionato francese… Fonseca è triste come il fado (genere musicale portoghese, ndr), per prendere un allenatore così ci vuole molto ingegno e, secondo me, anche parecchia incompetenza”.