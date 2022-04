Padovan: "Il Milan è il locomotore di questo treno Scudetto"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Giancarlo Padovan, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato così della lotta scudetto in Serie A: "Il Milan è il locomotore di questo treno scudetto. Prove di allungo? L’accelerazione però avviene solo se a Bergamo il Napoli non vince e a Torino non vince: se queste due ipotesi vengono smentite allora non c’è l’allungo. C’è un mantenimento dello status precedente”.