Padovan: "Il Milan passa? Servirebbe una grande impresa"

Intervenuto in diretta su Sky Sport 24, il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato delle possibilità di passaggio del turno del Milan in Champions League: "Il Milan non passa perché ci sono troppe combinazioni. La vittoria con il Liverpool è già una mezza, per non dire una grande, impresa. Poi ci sono le altre combinazioni che devono favorirlo. Ma questo, paradossalmente, potrebbe essere un vantaggio per il campionato. Spiace dire così perché uscire non è mai bello, ma secondo me escono. Poi ovviamente se mi sbaglio è meglio".