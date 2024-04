Padovan: "L'andata è stata un manifesto d'impotenza di fronte a una squadra buona ma assolutamente non travolgente"

Meno due a Roma-Milan, come arrivano i rossoneri a questa sfida che vale una stagione? Ne abbiamo parlato con il noto giornalista Giancarlo Padovan. Ecco le sue parole a MilanNews.it.

Quanto può essere indicativa la reazione vista contro il Sassuolo, nonostante la mancata vittoria?

"Non mi sembrava una partita attendibile, perché aver cambiato tanti giocatori aveva tolto molta identità al Milan e non la prenderei in considerazione in maniera seria. Sono d'accordo con quello che ha fatto Pioli, perché in campionato il secondo posto è assolutamente blindato, mentre in Europa League ci si gioca tutto giovedì per andare in semifinale e poi avanti".

Che impressioni ha di questo Milan in vista della sfida contro la Roma?

"Non lo vedo bene, non mi pare che questo Milan stia bene. Nella partita contro la Roma sono emerse delle situazioni abbastanza precise. Alcuni giocatori sono fuori forma, ci arrivano in maniera stanca e poco concentrata. La partita d'andata è stata un manifesto d'impotenza di fronte a una squadra buona ma assolutamente non travolgente. È vero che il Milan ha colpito due legni, ma la manovra mi è parsa confusa, con poco sprint e poca costruttività".