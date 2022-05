Padovan: "La gara contro l'Atalanta sarà un passaggio fondamentale per il Milan"

MilanNews.it

Giancarlo Padovan, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport soffermandosi anche sul Milan: "Il Milan è maturo ma la partita contro l'Atalanta è difficile e delicatissima. Credo che deciderà il campionato, sarà un passaggio fondamentale. Pioli sta lottando per la prima volta da primo della classe, Tonali ha fatto un campionato buono, per non dire ottimo. La difesa è una certezza, Leao è il giocatore in più. Se ha questa forma è difficile fermarlo per chiunque".