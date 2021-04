Padovan: "La qualità del Milan oggi si è vista a sprazzi. In contropiede poteva essere più incisivo"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giancarlo Padovan ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Serve un Milan migliore per andare in Champions League. Il Milan ha fatto qualcosa in più ma il Genoa è andato più volte vicino al pareggio. La qualità del Milan oggi si è vista a sprazzi. In contropiede poteva essere più incisivo ma si è arroccato spesso dietro la linea della palla senza grandi possibilità di uscire. Il Milan aveva la partita in pugno e l'ha riaperta. Ha qualche piccolo problema psicologico sul rendimento in casa e questo lo ha influenzato"