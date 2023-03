MilanNews.it

Giancarlo Padovan, intervenuto negli studi di Sky Sport 24, ha parlato così del Milan: "“Non si sono viste alternative nel Milan fino ad adesso. Credo che il Milan non abbia una rosa competitiva da questo punto di vista, come ce l’hanno Napoli e Inter. Per questo stasera con l’Udinese vedo una partita combattuta e difficile"