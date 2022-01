Padovan: "Milan ancora favorito sulla Juventus, rientro di Romagnoli importante"

Giancarlo Padovan è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, soffermandosi anche sulla sfida che il Milan dovrà affrontare contro la Juventus: “Il Milan resta ancora favorito contro la Juventus. Calabria è mancato, la sua assenza si è sentita nonostante Florenzi abbia fatto bene e lo insidi ancora come scelta prioritaria di Pioli. Romagnoli è stato fermo per il Covid ma la difesa, adesso che manca anche Tomori, aveva bisogno del proprio capitano. Tonali? Quest’anno sta facendo molto bene, si sente quando non c’è ed è importante”.