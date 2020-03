Padovan: "Nasce il Milan di Gazidis ed Elliott. Credo che su Rangnick l'a.d. abbia detto una bugia"

Giancarlo Padovan, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato della situazione in casa rossonera: "Sta nascendo il Milan di Gazidis, ha vinto la battaglia con Boban e presumibilmente vincerà anche quella con Maldini. Nasce un Milan giovane, dovremo capire se Ibrahimovic resterà oppure no. Nasce un Milan che assomiglia molto all'Arsenal che, ricordiamo, non vince da molto tempo. E' stata ammainata una bandiera, a fine stagione probabilmente ne verrà ammainata un'altra. L'intervista non è stata gradita. Nasce soprattutto il Milan di Elliott. Quanto a Rangnick credo che Gazidis abbia detto una bugia. Non avrà firmato ma è stato contattato. E' stato Rangnick stesso a dire che andava al Milan. Sicuramente un contatto lo ha avuto".