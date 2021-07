Padovan: "Siamo sicuri che con Giroud Pioli non voglia cambiare sistema di gioco?"

Giancarlo Padovan è intervenuto a Sky Sport 24, facendo trapelare più di un dubbio sul mercato svolto dal Milan fino a questo momento: “Si deve vedere come giocherà il Milan avendo due centravanti che hanno caratteristiche simili. Il Milan non ha fatto un buon mercato, ha soltanto consolidato presenze che già c’erano. Non è andato a cercare completamente nuovi profili, ha preso soltanto Ballo-Touré che andrà a fare la riserva di Theo e Giroud. Siamo sicuri che con Giroud Pioli non voglia cambiare sistema di gioco? Giroud e Ibra sono alternativi, non credo possano giocare insieme”.