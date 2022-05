Padovan su Tonali: "La sua stagione merita un 7.5. E' spesso all'altezza della situazione ma non sempre"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giancarlo Padovan ha parlato di Tonali. Queste le sue parole: "A Tonali do' un 7.5. Non arriva all'8 perchè lo vorrei più spesso all'altezza della situazione, lo è spesso ma non sempre. E' un giocatore che merita la nazionale e non è un caso che si inserisca perfettamente in area di rigore. E' maturato molto"