Paganini conferma: "Asse Paratici-Allegri garantirebbe una certa serenità e serietà di progetto"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato ospite il giornalista Paolo Paganini. Questo un estratto delle sue considerazioni sul possibile futuro tecnico rossonero:

"C'è un nome che circola poco ma ha dimostrato di essere molto forte che è Berta. Dietro al miracolo dell'Atletico Madrid c'è lui, quindi bisognerà capire cosa farà. Lui vuole libertà di manovra, per come lo conosco, il problema è quello che vuole la società. E al Milan c'è sempre il punto interrogativo Ibrahimovic. Finchè non si chiarisce il suo ruolo, se lui è presente e determina, certi allenatori e ds non arriveranno. Ma l'asse Paratici-Allegri garantirebbe una certa serenità e serietà di progetto".

Questa la squadra arbitrale che è stata designata per Milan-Como, sfida valida per la 29^ giornata di Serie A in programma sabato alle 18:

Arbitro: MARCHETTI

Assistenti: BINDONI – TEGONI

IV uomo: CREZZINI

VAR: DOVERI

AVAR: ABISSO

DOVE VEDERE MILAN-COMO

Data: sabato 15 marzo 2025

Ora: 18.00

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it

