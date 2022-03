Pagella Gazzetta: Leao ispirato, bene anche Florenzi, Tomori e Theo. Giroud, serata no

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il migliore in campo nelle file rossonere nel derby di Coppa Italia di ieri sera è stato Rafael Leao, il quale si è meritato un bel 6,5 in pagella: il portoghese è infatti apparso ancora una volta il più ispirato in campo. Stesso voto anche per Florenzi, Tomori e Theo Hernandez. Sufficienza piena per Maignan, Romagnoli, Bennacer, Kessie, Saelemaekers, Kalulu e Messias. 5,5 per Diaz, mentre Giroud ha preso 5 (si è visto poco, serata no per il francese).