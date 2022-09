Pagelle CorSera: Giroud MVP, bene i terzini. Pobega ok, Leao da 4,5

MilanNews.it

Ci sono diverti protagonisti nel successo del Milan sulla Sampdoria. Il migliore in campo secondo il Corriere della Sera è Olivier Giroud (7), costretto agli straordinari dopo il problema all'ultimo di Origi. 6,5 per i due terzini, Pobega, Maignan e Messias. Sufficienza piena per i due centrali, De Ketelaere e i subentranti. Bocciatura per Leao (4,5): pesante il rosso dopo l'ottimo primo tempo.