Pagelle CorSport: non solo Diaz e Rebic, promossi anche Calabria e Kalulu

All'interno delle pagelle di Milan-Udinese, uscite oggi in edicola sul Corriere dello Sport, non potevano mancare giudizi assolutamente positivi per Brahim Diaz (8) e Ante Rebic (7.5): lo spagnolo è indiavolato ed è determinante in ognuno dei 4 gol, il croato sigla una doppietta. Ma vengono promossi a pieni voti anche Calabria (7.5) e Kalulu (7): il primo si procura il rigore e regala l'assist del raddoppio a Rebic, il francese continua a stupire soprattutto quando opera una chiusura perfetta in inferiorità numerica su Deulofeu. Voto positivo anche per Pioli (7).