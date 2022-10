Pagelle Gazzetta: bene Tonali, Bennacer e Kalulu. Tomori, errore che pesa

MilanNews.it

Secondo La Gazzetta dello Sport, il migliore in campo nelle file rossonere ieri contro il Chelsea è stato Sandro Tonali, il quale ha lottato come un leone in mezzo al campo: per lui un bel 6,5 in pagella. Stesso voto anche per Bennacer e Kalulu. Sufficienza piena (6) per Tatarusanu, Gabbia, Diaz, Pobega e Rebic, mentre hanno preso 5,5 Theo Hernandez, Krunic, Leao e Dest. I voti più bassi (5) sono per Giroud (sullo o-1 sbaglia un gol non da lui) e Tomori (decisione senza senso dell'arbitro, ma lui si fa sorprendere da Mount alle spalle, è un errore che pesa).