Pagelle Gazzetta - Bocciati Rebic, Calhanoglu e Leao

Secondo La Gazzetta dello Sport, Ante Rebic è stato il peggiore in campo nel match contro il Cagliar. Voto 4.5 per il croato, protagonista in negativo nel Milan di ieri. Malissimo anche Calhanoglu e Leao (4.5 pure per loro), mezzo punto in più (5) per Theo Hernandez, Meite e Brahim Diaz. Insufficienza anche per Saelemaekers (5.5), voto 6 per Calabria, Bennacer, Kessie, Castillejo e Dalot. Bene i due centrali, Kjaer e Tomori (6.5 per entrambi), ma il migliore è Donnarumma, che si merita un 7.5.