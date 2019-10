Pagelle Gazzetta: Calha il migliore, Theo devastante a sinistra. Che pasticcio Conti

Secondo La Gazzetta dello Sport, il migliore in campo ieri sera contro il Lecce è stato Hakan Calhanoglu, che si è meritato un bel 7,5 in pagella: il turco ha giocato un'ottima partita, segnando un gol e regalando un assisti al bacio a Piatek. Mezzo voto in meno, ma grande prestazione anche di Theo Hernandez che è stato devastante sulla fascia sinistra. 6,5 per Donnarumma e Piatek, mentre hanno preso la sufficienza piena Romagnoli, Kessie, Musacchio, Paquetà, Leao e Krunic. 5,5 infine per Suso e Biglia, anche se il peggiore in campo è stato Conti (5), che combina un bel pasticcio con quel braccio largo in area di rigore.