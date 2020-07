Pagelle Gazzetta - Certezza Calhanoglu, Ibra leader

Calhanoglu è stato il migliore in campo contro il Bologna secondo La Gazzetta dello Sport. Voto 7.5 per il dieci rossonero, "capace di passaggi deliziosi e ampi momenti atletici". Benissimo anche Theo Hernandez, Bennacer, Kessié, Saelemaekers, Rebic e Ibrahimovic (voto 7 per loro), quest’ultimo "un leader al quale è difficile rinunciare". Mezzo punto in meno (6.5) per Donnarumma, Calabria, Romagnoli, Bonaventura, Leao e Krunic. Sufficienza piena, infine, per Kjaer.