Pagelle Gazzetta: che partita di Giroud e Theo, nessuna insufficienza

© foto di DANIELE MASCOLO

Nella pagelle odierne della Gazzetta dello Sport, non ci sono insufficienze nelle file rossonere. Anzi, ci sono voti molto alti: i migliori, secondo la Rosea, sono stati Giroud (due gol e un assist) e Theo Hernandez (devastante a sinistra), i quali si son meritati un bel 8. Mezzo voto in meno per Krunic. Ottima prestazione (7) anche di Kalulu, Kjaer, Tomori, Tonali, Bennacer e Leao. 6,5 invece per Tatarusanu e Messias. Sufficienza piena (6), infine, per Pobega e De Ketelaere, entrati in campo nel finale quando la partita era ormai decisa.