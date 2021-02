Pagelle Gazzetta: Donnarumma decisivo, Kessie onnipresente in mezzo al campo. Romagnoli insicuro

Dopo la deludente prestazione di ieri del Milan contro la Stella Rossa, nelle pagelle odierne della Gazzetta dello Sport ci sono diverse insufficienze, a partire da Romagnoli (5), il quale è apparso troppo insicuro e in occasione del gol dei serbi ha lasciato troppo spazio a Ben. Stesso voto anche per Calabria, Dalot, Calhanoglu, Leao e Rebic. 5,5 per Meite e Castillejo, mentre hanno preso la sufficienza piena Tomori, Krunic, Ibrahimovic e Theo Hernandez. Ottima prestazione in mezzo al campo di Kessie (6,5), ma il premio di migliore in campo va a Gigio Donnarumma (7,5), autore di una parata decisiva nella ripresa che ha permesso ai rossoneri di conquistare il pass per gli ottavi di Europa League.