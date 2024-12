Pagelle Gazzetta: Fofana, Reijnders e Jimenez i migliori, male Chukwueze, Leao, Abraham e Theo

Secondo La Gazzetta dello Sport, i migliori in campo nel Milan contro il Verona sono stati Fofana, Reijnders e Jimenez, i quali si sono meritati un bel 7 in pagella: il francese ha regalato un assist al bacio per il gol vittoria dell'olandese, mentre il giovane spagnolo ha fatto bene sia da terzino che da esterno alto. Mezzo voto in meno, ma prova altrettanto positiva, per Gabbia e Thiaw.

Sufficienza piena (6) invece per Maignan, Emerson Royal, Terracciano e Calabria. Sono infine quattro i giocatori che hanno deluso ieri sera, vale a dire Leao (si è visto poco prima di uscire per infortunio), Chukwueze (lento e prevedibile), Abraham (troppo impreciso) e Theo Hernandez (entra in campo poco convinto).