Pagelle Gazzetta: grande prova di Bennacer, gol importante per Castillejo

Il voto più alto nelle pagelle della Gazzetta dello Sport dopo Lille-Milan di ieri sera spetta a Bennacer e a Castillejo (6,5): l'algerino ha giocato una grande partita in mezzo al campo, mentre lo spagnolo ha segnato un gol importante, nella speranza che possa far svoltare la sua stagione. Sufficienza piena (6) per tutti gli altri giocatori rossoneri, mentre hanno preso 5,5 Dalot, Calhanoglu, Hauge e Colombo.