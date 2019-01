Pagelle Gazzetta - Higuain si impegna, male Castillejo

La Gazzetta dello Sport premia Cutrone con un 8 in pagella dopo la doppietta di ieri contro la Sampdoria. Ottima anche la prova di Reina (8 anche per lui) che compie "almeno cinque grandi interventi che valgono davvero quanto i gol". Bene anche Conti (voto 6.5), così come Abate (stessa valutazione). Buona la prestazione di Zapata e Bakayoko (6.5 per entrambi), sufficienza piena per tutti gli altri, Higuin compreso ("Si impegna, sembra asciutto come mai"). Il peggiore è Castillejo (voto 5.5): "L’impressione - scrive la rosea - è che la sua partita sia sempre più breve di quella ufficiale".