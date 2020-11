Pagelle Gazzetta: Ibra il migliore, molto bene anche Kessie. Romagnoli sbaglia sul rigore

Grazie ad una rete e ad un assist, Zlatan Ibrahimovic ha preso il voto più nelle pagelle della Gazzetta dello Sport dopo la vittoria in casa dell'Udinese: per lo svedese ecco un bel 7,5. Altra grande prestazione (7) di Kessie, in gol anche lui, mentre hanno preso mezzo voto in meno Calabria, Dalato, Kjaer, Bennacer, Leao, Diaz e Rebic. Sufficienza piena per tutti gli altri, tranne che per Saelemaekers (5,5) e Romagnoli (5, sbaglia ad intervenire in occasione del rigore).