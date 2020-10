Pagelle Gazzetta: Ibra il migliore, molto bene anche Kjaer e Kessie. Così e così Tonali

Non ha segnato, ma nonostante questo, secondo La Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic è stato il migliore in campo ieri nelle file rossonere contro il Celtic: lo svedese si è meritato un bel 7 in pagella. Stesso voto anche per Kjaer (un muro in difesa), Kessie (regista aggiunto) e Hauge (entra nel finale e segna il suo primo gol nel Milan). 6,5, invece, per Romagnoli, Castillejo, Krunic, Diaz e Bennacer, mentre sufficienza piena per tutti gli altri, tranne che per Tonali e Leao (5,5 per entrambi).