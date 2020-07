Pagelle Gazzetta - Ibra il migliore, Theo sbaglia un gol fatto

Secondo La Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic è stato il migliore in campo contro la Lazio. Voto 7 per lo svedese, che "con la sua intelligenza aiuta la squadra a non sprecare nulla". Benissimo anche Bennacer, Calhanoglu e Rebic (7 anche per loro), così come Donnarumma, Kjaer, Romagnoli, Kessié, Saelemaekers e Bonaventura (voto 6.5). Sufficienza piena per tutti gli altri. Theo Hernandez compreso: il francese "sbaglia un gol fatto nel finale".