Pagelle Gazzetta: Kessie e Castillejo i migliori, Diaz non convince

Secondo La Gazzetta dello Sport, i migiori in campo nelle file rossonero contro la Sampdoria sono stati i due marcatori, cioè Franck Kessie e Samu Castillejo: entrambi hanno infatti preso un bel 7. Mezzo voto in meno, ma prova altrettando positiva, per Donnarumma, Calabria, Gabbia e Hauge. Sufficienza piena (6) per tutti gli altri, tranne che per Calhanoglu (5,5) e Diaz (5).