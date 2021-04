Pagelle Gazzetta - Kessie il migliore, Kjaer sbaglia sul gol del Parma

Kessie è stato il migliore in campo secondo le pagelle stilate dalla Gazzetta dello Sport. Voto 7 per l’ivoriano, che segna il gol del 2-0 ed è ovunque, "in difesa a dare una mano, a centrocampo a impostare e in attacco a concludere". Ottime anche le performance di Donnarumma, Rebic e Leao (7 pure per loro), mezzo punto in meno (6.5) per Theo Hernandez, Dalot , Gabbia e Bennacer. Sufficienza piena per Kalulu, Tomori, Saelemaekers e Krunic. Non convince Meite (5.5), stesso voto per Calhanoglu e Kjaer, che "non chiude in tempo su Gagliolo in occasione del gol del Parma". Ma il peggiore, secondo la rosea, è Ibrahimovic, che si becca un 4.5 in pagella per l’espulsione rimediata nel secondo tempo.